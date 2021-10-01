Алина Загитова опубликовала трогательный пост о детях

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова опубликовала в своём «инстаграме» трогательный пост, посвящённый детям.

«Каждый ребёнок рождается добрым, с открытой и чистой душой. Я помню себя ребёнком и, честно сказать, часто ощущаю себя им. Так важно сохранить это чувство в себе. Дети, они лучше всех знают, чего хотят, о чём мечтают… Их тёплые улыбки и сияющие глаза красноречиво об этом говорят.

Мне очень близка мысль о том, что любой малыш — это творец, которому только нужно помочь раскрыться. Мы должны быть опорой, поддержкой, самыми добрыми друзьями. Своим примером нужно показывать, что жизнь — весёлая игра, которой не стоит бояться. В ней есть место и приключениям, и надеждам, и даже волшебству!» — написала Загитова.

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