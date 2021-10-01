Алина Загитова опубликовала трогательный пост о детях

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова опубликовала в своём «инстаграме» трогательный пост, посвящённый детям.
«Каждый ребёнок рождается добрым, с открытой и чистой душой. Я помню себя ребёнком и, честно сказать, часто ощущаю себя им. Так важно сохранить это чувство в себе. Дети, они лучше всех знают, чего хотят, о чём мечтают… Их тёплые улыбки и сияющие глаза красноречиво об этом говорят.
Мне очень близка мысль о том, что любой малыш — это творец, которому только нужно помочь раскрыться. Мы должны быть опорой, поддержкой, самыми добрыми друзьями. Своим примером нужно показывать, что жизнь — весёлая игра, которой не стоит бояться. В ней есть место и приключениям, и надеждам, и даже волшебству!» — написала Загитова.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 1 октября 2021
-
09:17
-
09:10
-
08:12
-
08:07
- 30 сентября 2021
-
21:22
-
20:41
-
17:59
-
17:52
-
16:12
-
15:05
-
12:56
-
11:07
-
09:30
-
09:10
-
08:52
-
08:47
-
08:39
- 29 сентября 2021
-
18:54
-
18:25
-
16:47
-
16:44
-
14:53
-
13:10
-
10:43
-
10:24
-
09:02
-
08:58
-
08:52
-
08:42
-
08:34
-
08:27
-
03:15
- 28 сентября 2021
-
22:12
-
16:23
-
16:12