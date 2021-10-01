Алексей Ягудин: Загитова внешне уже не девочка, а красивейшая девушка

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин поделился мнением о чемпионке ОИ-2018 Алине Загитовой. Ягудин и Загитова являются ведущими телешоу «Ледниковый период».
«Алина внешне уже не девочка, а красивейшая девушка. Она прекрасно смотрится в кадре.
Я помню, как в прошлом сезоне она каждый раз готовилась перед тем, как выйти к участникам в Kiss and cry для обсуждения того, что произошло. Было больше суматохи и было больше подготовки. А сейчас Алина просит уже не помогать ей, чтобы она сама могла изложить свои мысли. Раньше ей требовалось больше помощи, а сейчас уже всё легче», — сказал Ягудин в эфире Первого канала.
Фото: https://www.instagram.com/azagitova/?hl=ru
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