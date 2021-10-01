Александра Трусова показала фото с Александром Гудковым

Бронзовый призёр чемпионата мира — 2021 в женском одиночном катании Александра Трусова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» свежую фотографию. На снимке спортсменка стоит рядом с известным телеведущим и шоуменом Александром Гудковым.
Фото: https://www.instagram.com/avtrusova/?hl=ru
Вот что написали подписчики в комментариях:
«Сашуля, ты прекрасна».
«Ты очаровательна, неповторима, единственная! Счастья, удачи и пусть бог хранит тебя и откроет все дороги!»
«Сашуля, удачи тебе во всём и всегда, чудо наше яркое!»
«А Гудок откуда нарисовался?»
Напомним, на этапе Кубка России в Сызрани Александра Трусова выиграла короткую программу с результатом 74,53 балла, несмотря на то что упала с тройного акселя. Впоследствии спортсменка снялась с произвольной программы.
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