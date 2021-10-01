Стало известно, кто может заменить Даву в паре с Сотниковой на «Ледниковом периоде»

Стало известно, кто может заменить певца и блогера Даву, который должен был выступить в паре с олимпийской чемпионкой Аделиной Сотниковой в телешоу «Ледниковый период». Дава получил травму и снялся с проекта.

«Ведётся отбор, уже было рассмотрено семь кандидатов. В том числе певцы Артём Качер, Артём Иванов, Севак. Также вели переговоры с Сергеем Лазаревым и Niletto, но они, к сожалению, не смогли из-за своего плотного графика. Попробуются ещё Эльман и Ваня Дмитриенко.

Мы до последнего надеялись, что ситуация изменится. Но увы. Давид большой молодец, пять часов тренировок в день и прекрасный номер, который уже был поставлен, ребята смотрелись очень гармонично. Надеюсь, совсем скоро мы объявим её нового партнера. Ситуация осложняется тем, что сроки сжатые. Всего за неделю новый участник шоу должен встать на коньки и при этом ещё и сразу круто кататься. Задача не из лёгких!» — приводит слова продюсера Сотниковой издание «Стархит».

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