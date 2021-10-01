Евгений Плющенко показал, как ставит программу 13-летнему экс-ученику Тутберидзе. Видео

В «инстаграме» академии «Ангелы Плющенко», принадлежащей двукратному олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Евгению Плющенко, появилось видео, в котором показан фрагмент тренировки 13-летнего фигуриста Марка Лукина, ранее занимавшегося в группе Этери Тутберидзе. На видео Плющенко ставит Лукину новую программу.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» «Ангелов Плющенко».

Напомним, после неудачного выступления на Кубке Москвы Лукин перестал появляться на тренировках у Тутберидзе. Тренерский штаб пытался выйти на связь с учеником, но сторона Марка на звонки не отвечала. Чуть позже стало известно, что фигурист приходил на просмотр в школу ЦСКА и в группу Виктории Буцаевой, но получил отказ.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!