Евгений Плющенко показал, как ставит программу 13-летнему экс-ученику Тутберидзе. Видео

В «инстаграме» академии «Ангелы Плющенко», принадлежащей двукратному олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Евгению Плющенко, появилось видео, в котором показан фрагмент тренировки 13-летнего фигуриста Марка Лукина, ранее занимавшегося в группе Этери Тутберидзе. На видео Плющенко ставит Лукину новую программу.
Посмотреть видео можно в «инстаграме» «Ангелов Плющенко».
Напомним, после неудачного выступления на Кубке Москвы Лукин перестал появляться на тренировках у Тутберидзе. Тренерский штаб пытался выйти на связь с учеником, но сторона Марка на звонки не отвечала. Чуть позже стало известно, что фигурист приходил на просмотр в школу ЦСКА и в группу Виктории Буцаевой, но получил отказ.
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