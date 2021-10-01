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Российские пары заняли весь пьедестал на этапе юниорского Гран-при в Гданьске

Российские пары заняли весь пьедестал на этапе юниорского Гран-при в Гданьске
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На шестом этапе Гран-при по фигурному катанию среди юниоров, который проходит в Гданьске (Польша), завершились соревнования спортивных пар. Победу одержали россияне Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков.

Ученики Павла Слюсаренко занимали только четвёртое место после первого дня соревнований, но за произвольный прокат получили от судей на 10 баллов больше, чем ближайшие преследователи. Это позволило Чикмаревой и Янченкову подняться на первое место по сумме двух программ.

Вторую позицию сохранили Екатерина Петушкова и Евгений Маликов. Полина Костюкович и Алексей Брюханов, лидировавшие после короткой программы, допустили две серьёзные ошибки в произвольном прокате и стали третьими.

Фигурное катание. Юниорская серия Гран-при. Шестой этап. Гданьск, Польша
Спортивные пары

1. Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков (Россия) – 171,97.
2. Екатерина Петушкова/Евгений Маликов (Россия) – 169,80.
3. Полина Костюкович/Алексей Брюханов (Россия) – 162,14.
4. Анастасия Смирнова/Данил Сияница (США) — 153,63.

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