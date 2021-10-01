Энберт: номер с Медведевой в «Анне Карениной» выглядит будто два парника катаются

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2018 в команде, бронзовый призёр чемпионатов мира и Европы в парном катании Александр Энберт рассказал о выступлении в дуэте с Евгенией Медведевой. Фигуристы катаются вместе в шоу «Анна Каренина».

«С Евгенией Медведевой — это такой был определённый вызов. Ещё до того, как мы знали, что мы будем выступать в этом спектакле, Евгения написала мне: «Саша, я бы хотела научиться парному катанию, давай попробуем». Я такой: «Конечно, давай». Мы встретились, поговорили, и я спросил: «Женя, а почему так вдруг?» Она говорит: «Сейчас межсезонье и, возможно, какие-то шоу будут. Мне просто хочется понять, что такое парное катание и вообще, как это всё происходит» — «Хорошо, поехали!» И потом через какое-то время нам предложили роли, и в этих ролях мы были вместе уже как пара.

Наш номер в «Анне Карениной» действительно он очень сложный. Он выглядит будто два парника катаются. И поддержки, и тодесы, и вращения… Я очень рад тому, что получилось, нашим ролям. У нас прошло уже больше 35 шоу, и каждый раз зал вставал и аплодировал. Большое спасибо зрителям. Это самое приятное, что можно увидеть вообще», — приводит слова Энберта «Комсомольская правда».