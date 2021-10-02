Фигуристка Софья Акатьева заявила о намерении выучить четверной флип

Российская фигуристка Софья Акатьева, выигравшая в сезоне-2021/2022 уже два этапа юниорской серии Гран-при, сравнила свои выступления в Красноярске и в Гданьске.

В произвольную программу Акатьевой включены четыре элемента ультра-си: тройной аксель и три четверных прыжка – сальхов и два разных каскада с четверным тулупом. Спортсменка уже дважды приземлила все прыжки, не допустив падений.

«В Красноярске я откатала немножечко хуже, потому что было допущено несколько ошибок. Здесь я каталась спокойнее, потому что для меня это был уже второй этап. Было не так страшно. Я справилась с волнением и откатала лучше.

Вернувшись в Москву, начну работать над четверным флипом – очень хочу его выучить. Также с тренерами будем разбирать ошибки этих соревнований, работать над ними и готовиться к следующим соревнованиям», – сказала Акатьева в интервью YouTube-каналу ISU Junior Grand Prix.