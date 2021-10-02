Загитова выступит в шоу «Руслан и Людмила» в Красноярске, Барнауле и Новосибирске

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выступит в ледовом мюзикле «Руслан и Людмила» в Красноярске (31 октября), Барнауле (3 ноября) и Новосибирске (4 ноября). Фигуристка исполнит роль Людмилы. В образе Руслана выступит фигурист Петр Чернышёв.

11 июля Алина Загитова провела дебютное выступление в ледовом шоу «Руслан и Людмила» в Сочи. Продюсером шоу является олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка.

Алина Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира и Европы, победительница финала Гран-при, чемпионка России, серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в командных соревнованиях, серебряный медалист чемпионата Европы, финала Гран-при и чемпионата России 2017 года.

Напомним, Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года. Спортсменка не вошла в состав сборной России на олимпийский сезон-2021/2022. Алина участвует в различных ледовых шоу.