Загитова поделилась эмоциями от запуска шоу «Ледниковый период»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова у себя в «инстаграме» поделилась эмоциями от старта шоу «Ледниковый период».
Публикация доступна в «инстаграме» Алины Загитовой.
«Хочу поделиться с вами кое-чем очень важным! Когда ты всю жизнь занимаешься профессиональным спортом, тренируешься с утра и до глубокой ночи – времени на что-то другое почти не остаётся. И когда ты достигаешь наивысшей награды, такой как олимпийское золото, наступает момент, когда ты понимаешь, как много ещё интересного в мире и хочется всё попробовать!
Сегодня на Первом канале в 17:35 стартует новый сезон потрясающего ледового шоу «Ледниковый период».
Для меня это большая радость и честь вести вместе с Алексеем Ягудиным одну из ваших любимейших программ, которая из раза в раз объединяет профессиональных фигуристов и всеми обожаемых артистов и звёзд.
То, как работают вместе спортсмены и кумиры россиян, невозможно описать, ведь ради того, чтобы порадовать любимых фанатов красивыми выступлениями, они выкладываются на полную. Смотрите и пишите, за кого будете болеть в новом сезоне», — написала фигуристка у себя в «инстаграме».
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