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Фигурист Глеб Лутфуллин выиграл этап юниорского Гран-при в Гданьске

Фигурист Глеб Лутфуллин выиграл этап юниорского Гран-при в Гданьске
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На шестом этапе Гран-при по фигурному катанию среди юниоров, который проходит в Гданьске (Польша), разыграны медали в соревнованиях юношей.

Победу одержал Глеб Лутфуллин. В произвольной программе ученик Алексея Мишина прыгнул три четверных прыжка: тулуп и два сальхова, а также тройной аксель в каскаде во второй половине программы. По сумме двух выступлений Глеб опередил преследователей на 24 балла.

Егор Рухин, занимавший второе место после короткой программы, во второй день соревнований не избежал ошибок. В итоге его опередил представитель Казахстана Михаил Шайдоров.

Фигурное катание. Юниорская серия Гран-при. Шестой этап. Гданьск, Польша
Юноши. Короткая программа

1. Глеб Лутфуллин (Россия) – 231,26
2. Михаил Шайдоров (Казахстан) – 207,03.
3. Егор Рухин (Россия) – 202,28.

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