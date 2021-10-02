Фигурист Глеб Лутфуллин выиграл этап юниорского Гран-при в Гданьске

На шестом этапе Гран-при по фигурному катанию среди юниоров, который проходит в Гданьске (Польша), разыграны медали в соревнованиях юношей.

Победу одержал Глеб Лутфуллин. В произвольной программе ученик Алексея Мишина прыгнул три четверных прыжка: тулуп и два сальхова, а также тройной аксель в каскаде во второй половине программы. По сумме двух выступлений Глеб опередил преследователей на 24 балла.

Егор Рухин, занимавший второе место после короткой программы, во второй день соревнований не избежал ошибок. В итоге его опередил представитель Казахстана Михаил Шайдоров.



Фигурное катание. Юниорская серия Гран-при. Шестой этап. Гданьск, Польша

Юноши. Короткая программа



1. Глеб Лутфуллин (Россия) – 231,26

2. Михаил Шайдоров (Казахстан) – 207,03.

3. Егор Рухин (Россия) – 202,28.