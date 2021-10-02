«Macho man!» Евгений Плющенко исполнил трюк на летящем вертолёте
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Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко исполнил трюк на летящем вертолёте.
Плющенко, хорошенько раскачавшись в висе на руках, перепрыгнул между шасси вертолёта, находящегося высоко над водой. Зафиксировать итоговое положение после прыжка Евгению не удалось, и он упал в воду.
«Macho man!» – подписал Плющенко видео на своей странице в «Инстаграме».
Видео можно посмотреть на странице Евгения Плющенко в «Инстаграме».
Евгений возглавляет академию «Ангелы Плющенко», базу для которой создал в Подмосковье рядом со своим домом. В школе тренируются несколько фигуристов, входящих в юниорскую сборную России: Вероника Жилина, Кирилл Сарновский, Анастасия Зинина и Софья Титова.
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