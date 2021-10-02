«Macho man!» Евгений Плющенко исполнил трюк на летящем вертолёте

Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко исполнил трюк на летящем вертолёте.

Плющенко, хорошенько раскачавшись в висе на руках, перепрыгнул между шасси вертолёта, находящегося высоко над водой. Зафиксировать итоговое положение после прыжка Евгению не удалось, и он упал в воду.

«Macho man!» – подписал Плющенко видео на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на странице Евгения Плющенко в «Инстаграме».

Евгений возглавляет академию «Ангелы Плющенко», базу для которой создал в Подмосковье рядом со своим домом. В школе тренируются несколько фигуристов, входящих в юниорскую сборную России: Вероника Жилина, Кирилл Сарновский, Анастасия Зинина и Софья Титова.