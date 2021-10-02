Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Даня, ты держи Женю!» Загитова — Милохину, уронившему Медведеву в «Ледниковом периоде»

«Даня, ты держи Женю!» Загитова — Милохину, уронившему Медведеву в «Ледниковом периоде»
Комментарии

Олимпийская чемпионка Алина Загитова в первом выпуске проекта «Ледниковый период» попросила блогера Даню Милохина больше не ронять двукратную чемпионку мира и Европы Евгению Медведеву.

Судейской коллегии понравилось выступление пары под композицию Suis-moi в исполнении Willy William feat. Vitaa, однако при заходе на поддержку Милохин упал, уронив на себя партнёршу.

Загитова: Женя, ты встала в пару — сложным ли был для тебя этот момент? Теперь ведь тебе надо думать не только за себя, но и за Даню.

Медведева: Честно говоря, Даня и за себя сам вполне неплохо думает. Но в какие-то моменты я переживала, потому что у меня не такой большой опыт катания в паре, но я старалась всё, что знаю, передать Дане, свой, пусть и небольшой, но опыт. Я в Дане уверена. Думаю, мы ещё чуть-чуть поработаем и выйдем на новый уровень, всё будет лучше и надёжнее.

Загитова: Твои фолловеры, Даня, будут за вас, как и твои фанаты, Женя. Даня, ты держи Женю!

Новость по теме
Даня Милохин уронил Евгению Медведеву во время проката на съёмках шоу «Ледниковый период»
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021