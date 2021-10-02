«Даня, ты держи Женю!» Загитова — Милохину, уронившему Медведеву в «Ледниковом периоде»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова в первом выпуске проекта «Ледниковый период» попросила блогера Даню Милохина больше не ронять двукратную чемпионку мира и Европы Евгению Медведеву.

Судейской коллегии понравилось выступление пары под композицию Suis-moi в исполнении Willy William feat. Vitaa, однако при заходе на поддержку Милохин упал, уронив на себя партнёршу.

Загитова: Женя, ты встала в пару — сложным ли был для тебя этот момент? Теперь ведь тебе надо думать не только за себя, но и за Даню.

Медведева: Честно говоря, Даня и за себя сам вполне неплохо думает. Но в какие-то моменты я переживала, потому что у меня не такой большой опыт катания в паре, но я старалась всё, что знаю, передать Дане, свой, пусть и небольшой, но опыт. Я в Дане уверена. Думаю, мы ещё чуть-чуть поработаем и выйдем на новый уровень, всё будет лучше и надёжнее.

Загитова: Твои фолловеры, Даня, будут за вас, как и твои фанаты, Женя. Даня, ты держи Женю!