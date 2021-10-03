Номер Медведевой и Милохина в «Ледниковом периоде», в котором тиктокер уронил фигуристку

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Евгения Медведева впервые выступила в телевизионном проекте «Ледниковый период» в качестве участницы. Партнёром Медведевой стал популярный тиктокер, певец и блогер Даня Милохин. Пара показала номер под композицию Suis-moi в исполнении Willy William feat. Vitaa.

Во время захода на одну из поддержек Милохин упал и уронил Медведеву, за что подвергся критике со стороны известного тренера Татьяны Тарасовой и остальных членов жюри.

Несмотря на падение, выступление пары понравилось судьям. За технику Медведева и Милохин получили все оценки 5,8, а за артистизм — 5,9.

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