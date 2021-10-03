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«Не роняй её больше!» Тарасова высказала Милохину за падение Медведевой

«Не роняй её больше!» Тарасова высказала Милохину за падение Медведевой
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, комментируя номер Евгении Медведевой и Дани Милохина в первом выпуске телепроекта «Ледниковый период», отчитала тиктокера за то, что он уронил партнёршу.

Пара показала номер под композицию Suis-moi в исполнении Willy William feat. Vitaa. Во время захода на одну из поддержек Милохин упал и уронил Медведеву.

«Надо всё-таки к любой поддержке, тем более вам, готовиться. И это не будет плохо. Нужно встать, проверить плечи, хват, скорость движения. И потом, как говорится, начать. Потому что так можно убиться. И, конечно, это повлияло на оценку за технику.

В принципе, вы мне очень понравились. Вы — живые. Вы занимались тут танцеванием — каждый по-своему. Это было очень приятно. Но могли бы получить больше. Не роняй её больше!» — сказала Тарасова в эфире Первого канала.

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