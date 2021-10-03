Российский фигурист Гурейро вошёл в комиссию спортсменов Европейских олимпийских комитетов

Российский фигурист Джонатан Гурейро избран в комиссию спортсменов Европейских олимпийских комитетов (EOC), он стал вице-председателем комиссии. Об этом сообщает официальный «твиттер» организации.
Пост доступен в официальном «твиттере» EurOlympic.
Российский фигурист Джонатан Гурейро, выступающий в танцах на льду в паре с Тиффани Загорски, был избран вице-председателем комиссии на четыре года. Председателем стал эстонский легкоатлет Герд Кантер.
Также в состав комиссии вошли четырехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту хорватка Бланка Влашич, бронзовый призер Олимпийских игр 2008 года в Пекине французская тхэквондистка Гвладис Эпанг, британский триатлонист Алистер Браунли, словацкая лучница Александра Лонгова, греческий яхтсмен Павлос Кагиалис и венгерский шорт-трекист Виктор Кнох.
С 2014 года Джонатан Гурейро выступает с Тиффани Загорски. В паре с ней он двукратный победитель Кубка России (2016, 2017), двукратный бронзовый призёр чемпионата России (2018, 2020).
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