Фигуристка Куракова, сменившая гражданство: предпочла бы жить в Польше, чем в России

Бывшая российская фигуристка Екатерина Куракова, которая в начале 2020 года дебютировала на соревнованиях под флагом Польши, рассказала, почему решила сменить спортивное гражданство.

«В России такая конкуренция, что некоторые заканчивают карьеру в 16–18 лет. Со мной должно было случиться то же самое. Мне сказали прямо, что это уже конец, на крупные соревнования я больше не поеду. Но я продолжала в себя верить и считать, что заслуживаю шанса. В России мне его дать не хотели, тогда я написала Мареку Калишеку, председателю Польской ассоциации фигурного катания, с которым познакомилась на соревнованиях в Торуни. Благодаря ему удалось уладить все формальности, так что сейчас я выступаю за Польшу.

В России знали, что я всё же хорошая спортсменка, а поэтому могу стать конкуренткой девочкам, выступающим за Россию. Но когда я начала оформлять вид на жительство в Польше, они ничего не могли сделать, хотя моё решение их, конечно, не обрадовало.

Польша дала мне огромный шанс, за который я очень благодарна. Я очень счастлива и чувствую себя лучше, чем когда-либо. Ведь могло случить так, что я бы уже два года не стояла на коньках, а теперь я попала на Олимпиаду в Пекине. Я знала, что Польша будет верным выбором, чувствовала, что я буду здесь востребованной. Чувствовать себя нужным — это, пожалуй, самое важное.

Недавно я была в Италии и очень скучала там по Польше. Возвращаясь, я чувствую, что это мой дом. У меня здесь есть парень и друзья, которых я люблю. В будущем я бы, скорее, предпочла жить в Польше, чем в России», – цитирует Куракову Sport Onet.