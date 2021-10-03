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«Провинился». Медведева показала, как Милохин получил пощёчину на тренировке

«Провинился». Медведева показала, как Милохин получил пощёчину на тренировке
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Двукратный призёр Олимпийских игр, российская фигуристка Евгения Медведева в «сториз» своего «Инстаграма» опубликовала видео, в котором блогер Даня Милохин получает пощечину.

Место действия происходит на катке, где дуэт проводит совместные тренировки перед выступлениями в телепроекте «Ледниковый период».

Участников будут судить 5 жюри. В этом сезоне, помимо Татьяны Тарасовой, это место займёт Максим Траньков и Татьяна Навка. Ещё двое будут меняться на протяжении всего сезона. За каждый номер танцоры на льду получают две оценки по шестибалльной шкале: одну — за технику, вторую — за артистизм. Участники, набравшие меньшее количество баллов, выбывают из соревнований. Ведущими проекта станут Алексей Ягудин и Алина Загитова.

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