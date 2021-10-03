Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Липницкая и Сотникова выступят в шоу Плющенко «Союз чемпионов» в Санкт-Петербурге

Липницкая и Сотникова выступят в шоу Плющенко «Союз чемпионов» в Санкт-Петербурге
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко анонсировал ледовое шоу, которое собирается показать 20 ноября в Санкт-Петербурге.

В ледовом представлении «Союз чемпионов» примут участие Юлия Липницкая, Аделина Сотникова, Хавьер Фернандес, Татьяна Волосожар и Максим Траньков, Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв, Вероника Жилина. Софья Муравьёва, Анастасия Зинина и Кирилл Сарновский.

«В родном Питере из-за пандемии не выступал уже 2 года! Надеюсь ограничения будут сняты, и мы проведём моё предъюбилейное спортивное грандиозное шоу «Союз чемпионов» при полной посадке и при традиционном аншлаге! Жду вас! Давно не виделись и не плавили лёд! 7 олимпийских чемпионов в одном ледовом шоу! Ведущие — Яна Рудковская и Максим Траньков!» — написал Плющенко на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на странице Евгения Плющенко в «Инстаграме».

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021