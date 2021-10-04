Елизавета Туктамышева: усики на месте

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева опубликовала в «сториз» своего «инстаграма» свежее фото. На снимке ветер дует так, что прядь волос спортсменки напоминает усы.

«Усики на месте», — подписала она фото.

Фото: https://www.instagram.com/liza_tuktik/?hl=ru

На этапе Кубка России в Сызрани Туктамышева, одержавшая победу, успешно исполнила три тройных акселя: один в короткой программе и два в произвольной. Большинство непрыжковых элементов фигуристки были оценены по четвёртому уровню.

Ранее Елизавета Туктамышева показала, как выглядела семь лет назад.

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