Елизавета Туктамышева: усики на месте

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева опубликовала в «сториз» своего «инстаграма» свежее фото. На снимке ветер дует так, что прядь волос спортсменки напоминает усы.
«Усики на месте», — подписала она фото.
Фото: https://www.instagram.com/liza_tuktik/?hl=ru
На этапе Кубка России в Сызрани Туктамышева, одержавшая победу, успешно исполнила три тройных акселя: один в короткой программе и два в произвольной. Большинство непрыжковых элементов фигуристки были оценены по четвёртому уровню.
Ранее Елизавета Туктамышева показала, как выглядела семь лет назад.
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