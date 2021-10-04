Первый канал ошибся и назвал Евгению Медведеву олимпийской чемпионкой

В «инстаграме» Первого канала появился пост, посвящённый выступлению в шоу «Ледниковый период» двукратной чемпионки мира в женском одиночном катании Евгении Медведевой и тиктокера Дани Милохина. В посте ошибочно назвали Медведеву олимпийской чемпионкой. На Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане спортсменка завоевала серебро, уступив Алине Загитовой.
«В субботу стартовал новый сезон шоу «Ледниковый период». На льду — чемпионка мира и Европы, олимпийская чемпионка Евгения Медведева и тиктокер, певец и блогер Даня Милохин. Пара выступила под композицию Suis-moi в исполнении Willy William feat. Vitaa», — отмечается в посте.
Фото: https://www.instagram.com/1tv/
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