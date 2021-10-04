17-летняя фигуристка Шульская объяснила, почему ушла из академии Евгения Плющенко

17-летняя российская фигуристка Валерия Шульская рассказала, почему решила покинуть тренерскую академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Перед сезоном-2021/2022 спортсменка вернулась в ЦСКА к Сергею Давыдову.
По словам Шульской, ей приходилось тратить много времени на дорогу.
«Я не жила на территории тренировочной базы в Подмосковье, но занималась там на катке. Из-за этого мне приходилось ездить по два-три часа утром и столько же вечером. Это было довольно тяжело и мешало тренировочному процессу. Приходилось тратить много времени на дорогу», — приводит слова Валерии Шульской «Газета.ру».
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