Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

17-летняя фигуристка Шульская объяснила, почему ушла из академии Евгения Плющенко

17-летняя фигуристка Шульская объяснила, почему ушла из академии Евгения Плющенко
Комментарии

17-летняя российская фигуристка Валерия Шульская рассказала, почему решила покинуть тренерскую академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Перед сезоном-2021/2022 спортсменка вернулась в ЦСКА к Сергею Давыдову.

По словам Шульской, ей приходилось тратить много времени на дорогу.

«Я не жила на территории тренировочной базы в Подмосковье, но занималась там на катке. Из-за этого мне приходилось ездить по два-три часа утром и столько же вечером. Это было довольно тяжело и мешало тренировочному процессу. Приходилось тратить много времени на дорогу», — приводит слова Валерии Шульской «Газета.ру».

Следите за главными новостями фигурного катания в новом Telegram-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021