Алина Загитова и её сестра исполнили зажигательный танец. Видео

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова опубликовала новое видео в социальной сети TikTok. В видео показано, как Загитова и её младшая сестра Сабина исполняют зажигательный танец под композицию Love Nwantiti от CKay.
Посмотреть видео можно в «тиктоке» Алины Загитовой.
Алина Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира и Европы, победительница финала Гран-при, чемпионка России, серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в командных соревнованиях, серебряный медалист чемпионата Европы, финала Гран-при и чемпионата России 2017 года.
Напомним, Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года. Спортсменка не вошла в состав сборной России на олимпийский сезон-2021/2022. Алина участвует в различных ледовых шоу.
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