Фигуристка Валерия Шульская тремя словами описала Евгения Плющенко

17-летняя российская фигуристка Валерия Шульская тремя словами описала двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«Евгений Викторович принимал большое участие в тренировочном процессе, потому что я занималась именно под его руководством. Он давал советы, исправлял ошибки и находился рядом большую часть занятий. Он очень добрый, общительный и всегда открыт для спортсмена, готов поговорить и помочь», — приводит слова Шульской Газета.Ru.

В сентябре 2021 года стало известно, что Шульская покинула академию «Ангелы Плющенко», в которой числилась около года. Начинала тренировки фигуристка в Оренбурге у Елены Михайловой, а к Плющенко перешла из ЦСКА от Сергея Давыдова. Высоких результатов в сезоне-2020/2021 не добилась, заняв 6-е и 7-е места на этапах Кубка России. В чемпионате страны фигуристка не выступала из-за коронавируса.