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В ФФККР ответили, планируется ли проведение Кубка Первого канала в текущем сезоне

В ФФККР ответили, планируется ли проведение Кубка Первого канала в текущем сезоне
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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган рассказал, планируется ли проведение Кубка Первого канала в текущем сезоне.

«Федерация фигурного катания на коньках России и Первый канал планируют провести Кубок Первого канала в нынешнем сезоне», — приводит слова Когана ТАСС.

Впервые Кубок Первого канала по фигурному катанию прошёл с 5 по 7 февраля 2021 года на льду арены «Мегаспорт» в Москве. В первый день турнира состоялся прыжковый фестиваль, 6-7 февраля в короткой и произвольной программах состязались две команды – «Красная машина», капитаном которой стала олимпийская чемпионка Алина Загитова, и «Время первых» (капитан – серебряный призёр ОИ Евгения Медведева). Победила команда Загитовой.

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