Финал Гран-при по фигурному катанию сезона-2023/2024 пройдёт во французском Орлеане

Финал серии Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2023/2024 состоится во французском Орлеане.

Как сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU), Орлеан примет соревнования с 7 по 10 декабря 2023 года.

Отметим, что место проведения финала Гран-при сезона-2022/2023 на данный момент не определено, федерации имеют право подать заявки на организацию турнира, который запланирован на 8-11 декабря 2022 года.

Также совет ISU определил места проведения этапов серии юниорского Гран-при сезона-2022/2023. Соревнования примут Куршевель (Франция) с 24 по 27 августа 2022 года, Острава (Чехия) с 31 августа по 3 сентября, Рига (Латвия) с 7 по 10 сентября, Ереван (Армения) с 21 по 24 сентября, Загреб (Хорватия) с 28 сентября по 1 октября, Гданьск (Польша) с 5 по 8 октября и Энья (Италия) с 12 по 15 октября.