Евгения Медведева: это неправда, что раньше у меня была плохая жизнь

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева рассказала, как ей удаётся находить баланс между спортивной карьерой и жизнью для себя. Ранее Медведева решила пропустить сезон-2021/2022 из-за проблем со спиной.

«Я поняла, что мне нужно остановиться, немного вдохнуть свежего воздуха, посмотреть по сторонам. Знаете, когда я замедлила свой ритм жизни, я начала ощущать себя живой, чувствовать себя намного лучше, для меня сразу открылись новые горизонты. И, как ни странно, у меня появилось больше часов в сутках.

Я нашла время на чтение книг, на косметическую уборку своего дома, на прогулки, эмоции, на то, чтобы самой себе показывать мир и то, каково это — проживать жизнь. Но это совершенно не значит, что раньше у меня была плохая жизнь», — приводит слова Медведевой Vogue Russia.

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