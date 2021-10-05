Евгения Медведева: это неправда, что раньше у меня была плохая жизнь

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева рассказала, как ей удаётся находить баланс между спортивной карьерой и жизнью для себя. Ранее Медведева решила пропустить сезон-2021/2022 из-за проблем со спиной.
«Я поняла, что мне нужно остановиться, немного вдохнуть свежего воздуха, посмотреть по сторонам. Знаете, когда я замедлила свой ритм жизни, я начала ощущать себя живой, чувствовать себя намного лучше, для меня сразу открылись новые горизонты. И, как ни странно, у меня появилось больше часов в сутках.
Я нашла время на чтение книг, на косметическую уборку своего дома, на прогулки, эмоции, на то, чтобы самой себе показывать мир и то, каково это — проживать жизнь. Но это совершенно не значит, что раньше у меня была плохая жизнь», — приводит слова Медведевой Vogue Russia.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом Telegram-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 5 октября 2021
-
10:33
-
09:42
- 4 октября 2021
-
22:45
-
22:24
-
22:04
-
18:39
-
16:26
-
15:17
-
11:08
-
10:56
-
09:00
-
08:43
- 3 октября 2021
-
18:39
-
16:50
-
16:39
-
10:40
-
10:38
-
09:58
-
01:03
-
00:47
- 2 октября 2021
-
21:45
-
21:31
-
19:01
-
18:27
-
17:18
-
16:36
-
16:00
-
14:37
-
11:05
-
10:23
-
10:08
-
00:59
-
00:21
- 1 октября 2021
-
21:23
-
20:02