Ирина Слуцкая рассказала о детстве в малообеспеченной семье

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая рассказала о своём детстве.

«Я росла в малообеспеченной семье. Мой папа работал преподавателем в техникуме, а мама была инженером на автокомбинате. Когда я была маленькой, мечтала о неограниченном количестве шоколадок, красивых куклах, модной одежде, мечтала увидеть море.

Уже чуть позже мечты становились реальностью. Ну как становились. Я делала всё, чтобы они стали реальностью. Благодаря спорту я побывала за границей, попробовала заморские шоколадки, побывала во многих странах и увидела не просто море, а разные океаны, купила свою первую модную одежду!

К чему это я? К тому, что не бойтесь мечтать по-крупному! Ведь мечты имеют свойство сбываться. Особенно, если относиться к ним не как к мечтам, а как к новым целям. Ведь каждый из нас может сам изменить свою жизнь», — написала Слуцкая у себя в «инстаграме».