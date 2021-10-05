Евгения Медведева рассказала, что для неё является самым главным на льду
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Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева рассказала, что для неё представляется самым главным, когда она выходит на лёд.
«Для меня сейчас самое главное, когда я выхожу на лёд — неважно, тренировка это, шоу или какое-то выступление, — осознание себя в моменте. Не выходить на тренировку или выступление и думать об их последствиях и результатах — я хочу просто наслаждаться тем, что я делаю, потому что люблю то, чему посвятила свою жизнь», — приводит слова Медведевой Vogue Russia.
Также Медведева заявила, что не считает свою прежнюю жизнь плохой.
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