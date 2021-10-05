Елизавета Туктамышева: а осенью всё начинается по новой…

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева рассказала, как проходит сезон у фигуристок.
«Зимой мы готовимся к чемпионату России, весной — к чемпионату мира/финалу Кубка, летом пытаемся привести себя в форму, а осенью начинается всё по новой...» — написала Туктамышева в «сториз» своего «инстаграма».
Фото: https://www.instagram.com/liza_tuktik/?hl=ru
На этапе Кубка России в Сызрани Туктамышева, одержавшая победу, успешно исполнила три тройных акселя: один в короткой программе и два в произвольной. Большинство непрыжковых элементов фигуристки были оценены по четвёртому уровню.
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