Елизавета Туктамышева: а осенью всё начинается по новой…

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева рассказала, как проходит сезон у фигуристок.

«Зимой мы готовимся к чемпионату России, весной — к чемпионату мира/финалу Кубка, летом пытаемся привести себя в форму, а осенью начинается всё по новой...» — написала Туктамышева в «сториз» своего «инстаграма».

Фото: https://www.instagram.com/liza_tuktik/?hl=ru

На этапе Кубка России в Сызрани Туктамышева, одержавшая победу, успешно исполнила три тройных акселя: один в короткой программе и два в произвольной. Большинство непрыжковых элементов фигуристки были оценены по четвёртому уровню.

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