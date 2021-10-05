Татьяна Навка — о сбое в соцсетях: уже подумывала завести почтовых голубей

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала массовый сбой в работе социальных сетей. Вечером 4 октября по всему миру перестали работать «Инстаграм», «Фейсбук» и WhatsApp. При попытке зайти на любой сервис появлялась ошибка о невозможности получить доступ.

«Вчера к вечеру уже подумывала завести почтовых голубей. Нет, ну а что?! Ни от электричества, ни от интернета, ни от сбоев сети не зависят, скорость, правда, не та, а так, конечно, красивый способ связи, романтичный!

А если серьёзно, то как хрупка и зависима наша современная жизнь! Привычка пропадать в Сети, решая как личные, так и рабочие вопросы в одно мгновение, вчера претерпела существенный сбой. Зато времени освободилось.

В общем, всё, что ни делается, — всё в итоге к лучшему! Кто-то оценил по-новому уже привычные возможности, которые являются привычной повседневной частью нашей жизни, а кто-то осознал свою зависимость от социальных сетей, особенно от «Инстаграма», — написала Навка в «Инстаграме», прикрепив текст к своему фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Татьяны Навки.

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