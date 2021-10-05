Алексей Ягудин: немосковский рот вялый сегодня

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин опубликовал в своём «инстаграме» забавное видео. В видео показано, как Ягудин якобы разрабатывает мимику перед съёмками телешоу «Ледниковый период», поскольку у него «немосковский рот». Таким образом Ягудин, предположительно, потроллил главу школы «Самбо-70» Рената Лайшева, который ранее заявил, что у Евгении Медведевой дикция лучше, чем у другой ведущей «Ледникового периода» Алины Загитовой, поскольку она «девочка московская».
«Разминка мимики и речевого аппарата перед съёмкой «Ледникового периода», а то немосковский рот вялый сегодня», — подписал Ягудин видео.
Посмотреть видео можно в «инстаграме» Алексея Ягудина.
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