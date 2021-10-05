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Алексей Ягудин поцеловал Татьяну Тарасову перед стартом съёмок «Ледникового периода». Фото

Алексей Ягудин поцеловал Татьяну Тарасову перед стартом съёмок «Ледникового периода». Фото
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова опубликовала в своём «инстаграме» свежее фото, сделанное непосредственно перед началом съёмок второго эпизода очередного сезона телепроекта «Ледниковый период». На фото Тарасову целует её бывший ученик Алексей Ягудин, олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании. Тарасова является судьёй в шоу, Ягудин ведёт его вместе с чемпионкой Олимпиады-2018 Алиной Загитовой.

«Эпизод 2. Начинаем», — подписала фото Тарасова.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Татьяны Тарасовой.

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