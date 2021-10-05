Ирина Слуцкая: сейчас трудно удивить ребёнка поездкой за рубеж или модной одеждой

Двукратная чемпионка мира, двукратный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Ирина Слуцкая рассказала, как мотивирует своих детей учиться.

«Сейчас жизнь другая, и в воспитании собственных детей нужно подстраиваться под современные реалии. Если раньше у нас ничего не было и мотивация была в том, чтобы съездить за границу, купить хорошую одежду, то сейчас трудно удивить ребёнка поездкой за рубеж или модной одеждой. Появилось больше возможностей, да и ценности немного изменились. Поэтому для своих детей находим какие-то другие интересные истории, чтобы их мотивировать», — сказала Слуцкая в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

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