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Ирина Слуцкая: сейчас трудно удивить ребёнка поездкой за рубеж или модной одеждой

Ирина Слуцкая: сейчас трудно удивить ребёнка поездкой за рубеж или модной одеждой
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Двукратная чемпионка мира, двукратный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Ирина Слуцкая рассказала, как мотивирует своих детей учиться.

«Сейчас жизнь другая, и в воспитании собственных детей нужно подстраиваться под современные реалии. Если раньше у нас ничего не было и мотивация была в том, чтобы съездить за границу, купить хорошую одежду, то сейчас трудно удивить ребёнка поездкой за рубеж или модной одеждой. Появилось больше возможностей, да и ценности немного изменились. Поэтому для своих детей находим какие-то другие интересные истории, чтобы их мотивировать», — сказала Слуцкая в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

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