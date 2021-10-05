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Фигуристка Слуцкая рассказала забавную историю про свои школьные годы

Фигуристка Слуцкая рассказала забавную историю про свои школьные годы
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Знаменитая в прошлом российская фигуристка Ирина Слуцкая поблагодарила свою первую учительницу за вклад в свои жизненные успехи, а также рассказала забавную историю из школьной поры.

«Если я не успевала подготовиться к уроку, то садилась за последнюю парту. И, когда меня вызывали к доске, говорила: «Ой, а я не знаю, у меня тренировки были». Учителя отвечали: «Ну ладно». И ставили нормальные оценки.

Но один раз об этом узнала мама. Она пришла в школу и сказала: «Вы знаете, а мне неинтересно, что у неё были тренировки, она должна знать предмет. Если не отвечает – ставьте двойку». И вот я на уроке математики опять пользуюсь этим приёмом, а мне говорят: «Нет, извини. Два» (смеётся).

Конечно, в тот момент была обида, но сейчас я понимаю, что если бы мама тогда так не поступила, то я бы так и осталась неучем, не могла связать двух слов и не получила бы достойное образование», — сказала Слуцкая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Адамовым.

«Если не отвечает — ставьте двойку». Как мама привила Ирине Слуцкой тягу к знаниям «Если не отвечает — ставьте двойку». Как мама привила Ирине Слуцкой тягу к знаниям

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