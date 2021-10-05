В ФФКР отреагировали на информацию, что российские фигуристы получат визы в США в Ташкенте

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал информацию о том, что российские фигуристы получат визы для полёта на этап Гран-при, который пройдёт в США в Ташкенте (Узбекистан).
«Фигуристы сборной России, заявленные на этап Гран-при в США, должны получить визы для въезда в страну 7 октября в Ташкенте? Всё в процессе. Больше пока ничего не могу сказать», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Первый этап Гран-при состоится 22-24 октября в Лас-Вегасе (США). Визы США на данный момент есть у спортивных пар Алина Пепелева/Роман Плешков, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, а также у Александры Трусовой и Ксении Синицыной.
На этап в Лас-Вегасе также заявлены россияне Дарья Усачёва, Артур Даниелян, Даниил Самсонов, танцевальные пары Аннабель Морозова/Андрей Багин, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, а также спортивная пара Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.
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