Алексей Ягудин тепло поздравил Татьяну Тарасову с Днём учителя

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин трогательно поздравил своего бывшего тренера Татьяну Тарасову с Днём учителя.
Публикация доступна в «инстаграме» Алексея Ягудина.
«С единственной и неповторимой, с любимым учителем Татьяной Тарасовой! Всех с Днём учителя», — написал Ягудин под фотографией.
В данный момент Тарасова является судьёй в шоу «Ледниковый период», Ягудин ведёт его вместе с чемпионкой Олимпийских игр — 2018 Алиной Загитовой.
Помимо звания олимпийского чемпиона, Ягудин является четырёхкратным чемпионом мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратным чемпионом Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратным победителем финалов Гран-при по фигурному катанию.
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