«Она её не любит». Милохин вмешался в ответ Медведевой про Загитову

Блогер Даня Милохин прокомментировал отношения двукратного призёра Олимпийских игр Евгении Медведевой и олимпийской чемпионки Пхёнчхана-2018 Алины Загитовой.

В тот момент, пока фигуристка отвечала на вопрос YouTube-канала «Фигурка» о работе Загитовой в качестве ведущей телепроекта «Ледниковый период», Милохин за её спиной дважды прошептал: «Она её не любит», жестом показав разбитое сердце.

Напомним, в новом сезоне телешоу Евгения выступает на «Ледниковом периоде» в качестве участницы. Её партнёром по проекту стал именно Милохин.

Участников «Ледникового периода» будут судить пять членов жюри. В нынешнем сезоне, помимо Татьяны Тарасовой, часть этих мест займут Максим Траньков и Татьяна Навка. Ещё двое будут меняться на протяжении всего сезона. За каждый номер танцоры на льду получают две оценки по шестибалльной шкале: одну — за технику, вторую — за артистизм.



Пара, набравшая меньшее количество баллов, выбывает из соревнований. Ведущими проекта станут Алексей Ягудин и Алина Загитова.

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