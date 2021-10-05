Гончаренко: У Валиевой всё хорошо. Я бы ей даже программы не меняла с прошлого сезона

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко поделилась мнением о готовности к сезону Камилы Валиевой.

«Лично я бы даже короткую Камиле не меняла, потому что в прошлом году у неё были удачные и одна, и вторая программы. Особой необходимости менять их перед Олимпиадой я, например, не видела. Но тренерский штаб это сделал. Возможно, чтоб совсем всем уж угодить. Но оставили стиль старой программы с немножко новой идеологией. С новой осмысленностью. Может быть, чтобы самой девочке интереснее было выражать этот смысл. Возможно, это правильно, чтобы был стимул в плане развития эмоциональности.

В общем, у Камилы всё хорошо, надо работать. Она, как Саша Трусова и Аня Щербакова, претендует на самые высокие места. Всё будет зависеть от того, кто будет более собран и чьи прокаты будут более чисты. Все девчонки просто блеск», — цитирует Гончаренко «Р-Спорт».

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