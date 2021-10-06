Сотникова покинула «Ледниковый период». Ей не смогли найти партнёра после травмы Давы

Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Аделина Сотникова покинула телепроект «Ледниковый период». Спортсменке так и не смогли найти партнёра, после того как блогер Давид Манукян, известный под прозвищем Дава, получил травму и снялся с шоу.

«К сожалению, Аделина не сможет принять участия в «Ледниковом периоде». Мы знаем, что многие ждали её появления, очень ценим зрительскую симпатию. Однако, несмотря на все старания команды, найти подходящую кандидатуру ей в пару не удалось. Никто из ребят не подошёл Первому каналу: кто-то не катается на должном уровне, кто-то не устроил по медийности.

Когда мы уже потеряли надежду, мне позвонил близкий друг Игорь Жижикин и предложил пригласить в проект потрясающего актера Павла Чинарёва — звезду сериала «Мажор», фильма «Девятаев», «Смертельные иллюзии» и десятков других. Мы по-дружески попросили его приехать на лёд, и оказалось, что Паша потрясающе катается плюс подходит по формату шоу. Они с Аделиной составили бы невероятную пару. Как актёр он, кстати, сейчас на взлёте, у него плотный график. Но, увы, чего-то не хватило, стороны не смогли прийти к соглашению.

Поэтому мы вынуждены выйти из «Ледникового», так как понимаем, что борьба уже идёт, ребята ежедневно тренируются. Да и мы сами уже потратили достаточно много времени на поиски — увы, безуспешно. От всей души благодарны Илье Авербуху за поддержку и помощь во всём», — приводит слова продюсера Сотниковой «Стархит».

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