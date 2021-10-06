Доброшрифт Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Сотникова покинула «Ледниковый период». Ей не смогли найти партнёра после травмы Давы

Сотникова покинула «Ледниковый период». Ей не смогли найти партнёра после травмы Давы
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Аделина Сотникова покинула телепроект «Ледниковый период». Спортсменке так и не смогли найти партнёра, после того как блогер Давид Манукян, известный под прозвищем Дава, получил травму и снялся с шоу.

«К сожалению, Аделина не сможет принять участия в «Ледниковом периоде». Мы знаем, что многие ждали её появления, очень ценим зрительскую симпатию. Однако, несмотря на все старания команды, найти подходящую кандидатуру ей в пару не удалось. Никто из ребят не подошёл Первому каналу: кто-то не катается на должном уровне, кто-то не устроил по медийности.

Когда мы уже потеряли надежду, мне позвонил близкий друг Игорь Жижикин и предложил пригласить в проект потрясающего актера Павла Чинарёва — звезду сериала «Мажор», фильма «Девятаев», «Смертельные иллюзии» и десятков других. Мы по-дружески попросили его приехать на лёд, и оказалось, что Паша потрясающе катается плюс подходит по формату шоу. Они с Аделиной составили бы невероятную пару. Как актёр он, кстати, сейчас на взлёте, у него плотный график. Но, увы, чего-то не хватило, стороны не смогли прийти к соглашению.

Поэтому мы вынуждены выйти из «Ледникового», так как понимаем, что борьба уже идёт, ребята ежедневно тренируются. Да и мы сами уже потратили достаточно много времени на поиски — увы, безуспешно. От всей души благодарны Илье Авербуху за поддержку и помощь во всём», — приводит слова продюсера Сотниковой «Стархит».

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021