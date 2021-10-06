Стало известно, почему Милохин получил пощёчину от Авербуха на тренировке с Медведевой

Стало известно, почему российский тиктокер Даня Милохин, который участвует в телепроекте «Ледниковый период» в паре с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой, получил пощёчину на тренировке от продюсера шоу Ильи Авербуха. Об этом сообщает Sport24.
Выяснилось, что Милохин сам придумал эту сценку. Тиктокер упал на тренировке и решил после этого подшутить над собой. Авербух выставил руку, а Даня нарочно проехал мимо и наткнулся на неё.
Напомним, участников «Ледникового периода» судят пять членов жюри. В этом сезоне, помимо Татьяны Тарасовой, это место занимают Максим Траньков и Татьяна Навка. Ещё двое будут меняться на протяжении всего сезона. За каждый номер танцоры на льду получают две оценки по шестибалльной шкале: одну — за технику, вторую — за артистизм. Участники, набравшие наименьшее количество баллов, выбывают из соревнований. Ведущими проекта являются Алексей Ягудин и Алина Загитова.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 6 октября 2021
-
07:56
-
07:39
-
07:31
-
00:05
- 5 октября 2021
-
22:57
-
22:26
-
21:13
-
20:55
-
20:42
-
19:53
-
18:32
-
17:00
-
16:53
-
16:31
-
16:09
-
14:42
-
13:08
-
12:54
-
12:02
-
11:42
-
10:55
-
10:33
-
09:42
- 4 октября 2021
-
22:45
-
22:24
-
22:04
-
18:39
-
16:26
-
15:17
-
11:08
-
10:56
-
09:00
-
08:43
- 3 октября 2021
-
18:39
-
16:50