Стало известно, почему Милохин получил пощёчину от Авербуха на тренировке с Медведевой

Стало известно, почему российский тиктокер Даня Милохин, который участвует в телепроекте «Ледниковый период» в паре с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой, получил пощёчину на тренировке от продюсера шоу Ильи Авербуха. Об этом сообщает Sport24.

Выяснилось, что Милохин сам придумал эту сценку. Тиктокер упал на тренировке и решил после этого подшутить над собой. Авербух выставил руку, а Даня нарочно проехал мимо и наткнулся на неё.

Напомним, участников «Ледникового периода» судят пять членов жюри. В этом сезоне, помимо Татьяны Тарасовой, это место занимают Максим Траньков и Татьяна Навка. Ещё двое будут меняться на протяжении всего сезона. За каждый номер танцоры на льду получают две оценки по шестибалльной шкале: одну — за технику, вторую — за артистизм. Участники, набравшие наименьшее количество баллов, выбывают из соревнований. Ведущими проекта являются Алексей Ягудин и Алина Загитова.

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