Елизавета Туктамышева назвала двух самых главных учителей в своей жизни

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева опубликовала поздравление с Днём учителя в «сториз» своего «инстаграма». По её словам, главные учителя в её жизни — это её мама и её тренер Алексей Мишин.
«Хочу поздравить всех учителей с праздником! И особенно двух самых главных учителей для меня! Мама — учитель математики для других, и для меня — друг и поддержка. И, конечно, Алексей Николаевич. Не только тренер, но и учитель по жизни!» — написала Туктамышева в «сториз» своего «инстаграма».
На этапе Кубка России в Сызрани Туктамышева, одержавшая победу, успешно исполнила три тройных акселя: один в короткой программе и два в произвольной. Большинство непрыжковых элементов фигуристки были оценены по четвёртому уровню.
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