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15-летняя Камила Валиева потренировалась с прима-балериной Большого театра. Видео

15-летняя Камила Валиева потренировалась с прима-балериной Большого театра. Видео
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15-летняя российская фигуристка Камила Валиева опубликовала новое видео на своей странице в «Инстаграме». В видео показано, как Валиева тренируется с прима-балериной Большого театра Ольгой Смирновой.

«Как же много можно сказать через танец. Провела прекрасное время в свой выходной с прима-балериной Большого театра Ольгой Смирновой», — подписала она видео.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Камилы Валиевой.

Валиева является серебряным призёром чемпионата России 2021 года, чемпионкой мира среди юниоров 2020 года, победительницей финала юниорского Гран-при сезона-2019/2020. Также Камила — вторая фигуристка в истории после Александры Трусовой, исполнившая четверной тулуп на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев.

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