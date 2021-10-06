«Илюша загадывает желание». Татьяна Тарасова опубликовала фото с «Ледникового периода»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова опубликовала новую фотографию в своём «инстаграме».

На фото продюсер шоу «Ледниковый период» Илья Авербух стоит между двух Татьян — Тарасовой и олимпийской чемпионкой в танцах на льду Навкой.



«Илюша загадывает желание», — подписала фотографию Татьяна Тарасова.

Подписчики отреагировали на пост следующим образом.

«Татьяна Анатольевна! Вы прелесть! Впрочем, как всегда. Даже когда кого-то журите».

«Две Татьяны! Желание обязательно сбудется!»

«А почему другая Татьяна губки надула?»

Некоторые посетовали, что в шоу в качестве судьи не принимает участия призёр Олимпийских игр Александр Жулин.

«Татьяна Анатольевна, почему нет Саши Жулина?»

«Как жаль, что нет в жюри Александра Жулина».

Фотографию можно посмотреть в «инстаграме» Татьяны Тарасовой.