«Илюша загадывает желание». Татьяна Тарасова опубликовала фото с «Ледникового периода»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова опубликовала новую фотографию в своём «инстаграме».
На фото продюсер шоу «Ледниковый период» Илья Авербух стоит между двух Татьян — Тарасовой и олимпийской чемпионкой в танцах на льду Навкой.
«Илюша загадывает желание», — подписала фотографию Татьяна Тарасова.
Подписчики отреагировали на пост следующим образом.
«Татьяна Анатольевна! Вы прелесть! Впрочем, как всегда. Даже когда кого-то журите».
«Две Татьяны! Желание обязательно сбудется!»
«А почему другая Татьяна губки надула?»
Некоторые посетовали, что в шоу в качестве судьи не принимает участия призёр Олимпийских игр Александр Жулин.
«Татьяна Анатольевна, почему нет Саши Жулина?»
«Как жаль, что нет в жюри Александра Жулина».
Фотографию можно посмотреть в «инстаграме» Татьяны Тарасовой.
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