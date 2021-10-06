Доброшрифт Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«У меня перехватило дыхание». Энберт оценил падение Медведевой, которую уронил Милохин

«У меня перехватило дыхание». Энберт оценил падение Медведевой, которую уронил Милохин
Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в команде, бронзовый призёр чемпионатов мира и Европы в парном катании Александр Энберт прокомментировал инцидент в первый день съёмок шоу «Ледниковый период», когда тиктокер Даня Милохин уронил двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву.

«Видел в записи. Первые ощущения… У меня перехватило дыхание. Прямо ах! Удивление с испугом», — цитирует Энберта «Спорт-экспресс».

Летом 2021 года Медведева и Энберт выступали в паре в шоу.

«Ронял ли я Медведеву? Нет, ни разу. На моей памяти я вообще партнёрш не ронял последние 15 лет. Последнее тяжёлое падение было в юниорах, когда мне было 16», — добавил Александр.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021