«У меня перехватило дыхание». Энберт оценил падение Медведевой, которую уронил Милохин

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в команде, бронзовый призёр чемпионатов мира и Европы в парном катании Александр Энберт прокомментировал инцидент в первый день съёмок шоу «Ледниковый период», когда тиктокер Даня Милохин уронил двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву.

«Видел в записи. Первые ощущения… У меня перехватило дыхание. Прямо ах! Удивление с испугом», — цитирует Энберта «Спорт-экспресс».

Летом 2021 года Медведева и Энберт выступали в паре в шоу.

«Ронял ли я Медведеву? Нет, ни разу. На моей памяти я вообще партнёрш не ронял последние 15 лет. Последнее тяжёлое падение было в юниорах, когда мне было 16», — добавил Александр.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!