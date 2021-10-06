Юлия Паршута не стала участницей «Ледникового периода» из-за тяжёлых травм

Российская актриса и певица Юлия Паршута рассказала, как не стала участницей очередного сезона телепроекта «Ледниковый период», поскольку получила тяжёлые травмы на тренировке.
«Мы вместе пытались поставить меня с нуля за неделю, Илья Авербух допустил меня, ещё сопливую, к тренировкам, и с крайне потрясающим тренером Машей Орловой я даже начала весьма благообразно тянуть носочек и выучила шассе. Но моя короткая ледовая стезя получила скромный драматический поворот.
На третьй тренировке я, наверное, представила себя чайкой и решительно полетела вперёд с распростёртыми руками, треснувшись об лёд плашмя чреслами, грудиной и ещё бог знает чем, будто всем. Всплакнула и продолжила тренироваться. А ночью уже вызывали скорую.
В полёте я дерзко увернула голову от стыковки со льдом, и шея сказала «добрейших вечеров, Юля!» Смещение позвонков, защемление артерии, искры из глаз, не ворочать шейным аппаратом напрасно боле, спасибо-пожалуйста», — написала Паршута в своём «инстаграме».
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