Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова проведёт мастер-класс в Мексикe. Об этом сообщает страница поклонников фигуристки в «инстаграме» teamzagitova.

Мастер-класс состоится 26-28 ноября.

Болельщики прокомментировали новость следующим образом.

«Ого, вот это новости! Надеюсь, Алина успеет хоть немного погулять там после работы».

«Если честно, я даже не удивлюсь, если увижу её в двух местах одновременно, у неё маховик времени, наверное, есть и куча неуёмной энергии! А она ещё умудряется этой энергией делиться с миллионом её поклонников».

«У Алины точно не 24 часа в сутках и не 7 дней в неделе».

«Алина везде нарасхват».

Фотографию можно посмотреть в «инстаграме» teamzagitova.