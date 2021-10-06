Алина Загитова проведёт мастер-класс в Мексикe
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова проведёт мастер-класс в Мексикe. Об этом сообщает страница поклонников фигуристки в «инстаграме» teamzagitova.
Мастер-класс состоится 26-28 ноября.
Болельщики прокомментировали новость следующим образом.
«Ого, вот это новости! Надеюсь, Алина успеет хоть немного погулять там после работы».
«Если честно, я даже не удивлюсь, если увижу её в двух местах одновременно, у неё маховик времени, наверное, есть и куча неуёмной энергии! А она ещё умудряется этой энергией делиться с миллионом её поклонников».
«У Алины точно не 24 часа в сутках и не 7 дней в неделе».
«Алина везде нарасхват».
Фотографию можно посмотреть в «инстаграме» teamzagitova.
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