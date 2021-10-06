Софья Шевченко и Игорь Ерёменко получили право выступить на этапе Гран-при в Токио

Ирина Жук, тренер танцевального дуэта Софья Шевченко и Игорь Ерёменко, прокомментировала включение своих подопечных в состав участников этапа Гран-при по фигурному катанию в Японии.
«Ребята очень довольны. В начале сезона мы расстроились, что они не получили права участия в Гран-при. Сейчас это для нас это как «кусок счастья». Соня летом приболела ковидом, была тяжёлая подготовка, но мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы выступить достойно.
Спасибо Федерации фигурного катания на коньках России, всем, кто любит эту пару. Нам было очень приятно видеть, как поддерживают ребят. Главное, чтобы здоровье не подвело», — приводит слова Жук ТАСС.
Этап Гран-при в Японии по фигурному катанию пройдёт с 12 по 14 ноября. Также в Токио выступят чемпионы мира и Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
- 6 октября 2021
-
21:15
-
20:10
-
13:54
-
13:26
-
13:20
-
12:59
-
12:49
-
12:34
-
09:03
-
08:09
-
07:56
-
07:39
-
07:31
-
00:05
- 5 октября 2021
-
22:57
-
22:26
-
21:13
-
20:55
-
20:42
-
19:53
-
18:32
-
17:00
-
16:53
-
16:31
-
16:09
-
14:42
-
13:08
-
12:54
-
12:02
-
11:42
-
10:55
-
10:33
-
09:42
- 4 октября 2021
-
22:45
-
22:24