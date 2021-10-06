Софья Шевченко и Игорь Ерёменко получили право выступить на этапе Гран-при в Токио

Ирина Жук, тренер танцевального дуэта Софья Шевченко и Игорь Ерёменко, прокомментировала включение своих подопечных в состав участников этапа Гран-при по фигурному катанию в Японии.

«Ребята очень довольны. В начале сезона мы расстроились, что они не получили права участия в Гран-при. Сейчас это для нас это как «кусок счастья». Соня летом приболела ковидом, была тяжёлая подготовка, но мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы выступить достойно.

Спасибо Федерации фигурного катания на коньках России, всем, кто любит эту пару. Нам было очень приятно видеть, как поддерживают ребят. Главное, чтобы здоровье не подвело», — приводит слова Жук ТАСС.

Этап Гран-при в Японии по фигурному катанию пройдёт с 12 по 14 ноября. Также в Токио выступят чемпионы мира и Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов.