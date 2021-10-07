Милохин нежно обнимал Медведеву, Дава плакал в жюри, Загитова сияла. Фото ледового шоу

В Москве состоялись съёмки второго выпуска спортивно-развлекательного шоу «Ледниковый период». В нём приглашённая звезда становится в пару с известным титулованным фигуристом, и они борются за звание лучшего дуэта проекта. Участников «Ледникового периода» будут судить пять членов жюри. В этом сезоне, помимо Татьяны Тарасовой, это место займут Максим Траньков и Татьяна Навка. Ещё двое будут меняться на протяжении всего сезона. Алина Загитова и Алексей Ягудин ведут шоу, и именно с ними участники делятся первыми впечатлениями после своих прокатов.
Двукратный призёр Олимпийских игр, российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала работу олимпийской чемпионки Пхёнчхана-2018 Алины Загитовой в качестве ведущей телепроекта «Ледниковый период».
«Она хорошо справляется. Большой удачи ей», — приводит слова Медведевой Sport24.
Лучшие кадры с 2-го выпуска ледового шоу — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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