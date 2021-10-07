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Леонова: не думаю, что к Валиевой будут относиться как-то предвзято

Леонова: не думаю, что к Валиевой будут относиться как-то предвзято
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Серебряный призёр чемпионата мира — 2012 Алёна Леонова высказала мнение, что Камиле Валиевой не стоит опасаться предвзятого судейства на первом в её карьере международном турнире среди взрослых — Finlandia Trophy, который стартует завтра, 7 октября, в Эспо (Финляндия).

«Не думаю, что к Камиле будут относиться как-то предвзято. Её будут обязательно оценивать так же, как и других. Она уже показывала себя на юниорском уровне, судьи её знают. Думаю, что по второй оценке она будет наравне со всеми остальными», — приводят слова Леоновой «Известия».

Соперницами Валиевой станут соотечественницы Елизавета Туктамышева и Алёна Косторная, а также Луна Хендрикс из Бельгии, американки Карен Чен и Эмбер Гленн, представляющая с этого года Грузию Анастасия Губанова.

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