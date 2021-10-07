Леонова: не думаю, что к Валиевой будут относиться как-то предвзято

Серебряный призёр чемпионата мира — 2012 Алёна Леонова высказала мнение, что Камиле Валиевой не стоит опасаться предвзятого судейства на первом в её карьере международном турнире среди взрослых — Finlandia Trophy, который стартует завтра, 7 октября, в Эспо (Финляндия).
«Не думаю, что к Камиле будут относиться как-то предвзято. Её будут обязательно оценивать так же, как и других. Она уже показывала себя на юниорском уровне, судьи её знают. Думаю, что по второй оценке она будет наравне со всеми остальными», — приводят слова Леоновой «Известия».
Соперницами Валиевой станут соотечественницы Елизавета Туктамышева и Алёна Косторная, а также Луна Хендрикс из Бельгии, американки Карен Чен и Эмбер Гленн, представляющая с этого года Грузию Анастасия Губанова.
- 7 октября 2021
-
00:29
- 6 октября 2021
-
21:15
-
20:10
-
13:54
-
13:26
-
13:20
-
12:59
-
12:49
-
12:34
-
09:03
-
08:09
-
07:56
-
07:39
-
07:31
-
00:05
- 5 октября 2021
-
22:57
-
22:26
-
21:13
-
20:55
-
20:42
-
19:53
-
18:32
-
17:00
-
16:53
-
16:31
-
16:09
-
14:42
-
13:08
-
12:54
-
12:02
-
11:42
-
10:55
-
10:33
-
09:42
- 4 октября 2021
-
22:45